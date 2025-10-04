Эксперт Рауф сообщил об утрате в ООН части архива по ядерному диалогу с СССР

Пропавшие документы касаются согласования практики Nuclear Sharing, которая предоставляет право странам НАТО размещать и хранить американское оружие в Европе, уточнил экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Часть протоколов, связанных с подготовкой Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) между СССР и США в 1960-х годах, пропала из архива ООН. Об этом в статье для издания РБК написал бывший управляющий директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф.

"Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены", - отметил эксперт.

Рауф уточнил, что пропавшие документы касаются согласования практики Nuclear Sharing, которая предоставляет право странам НАТО размещать и хранить американское оружие в Европе. В ходе переговоров стороны утвердили положения, которые не запрещают НАТО совместно использовать ядерное оружие. При этом точно не известно, как проходили и завершились обсуждения этого вопроса.

Договор о нераспространении ядерного оружия - многосторонний международный документ, разработанный комитетом по разоружению ООН с целью "не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия". Он был одобрен 12 июня 1968 года Генеральной Ассамблеей ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне (депозитарии - Великобритания, СССР и США). Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран. В настоящее время сторонами Договора является 191 государство.