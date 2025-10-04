В Тбилиси митингующие против муниципальных выборов собираются у парламента

Демонстранты перекрыли проспект Руставели

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Сторонники оппозиционных партий, гражданские активисты, которые выступают против проведения муниципальных выборов, собираются в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Демонстранты уже перекрыли проспект Руставели, где расположено здание законодательного органа. Сцена, с которой политики будут обращаться к собравшимся, расположена на площади Свободы, которая примыкает к проспекту Руставели. Во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили на проспекте Илии Чавчавадзе собираются студенты, которые планируют маршем пройти от здания вуза к парламенту.

Обстановка у парламента спокойная. Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что руководство МВД сконцентрировало дополнительную живую силу во дворе парламента.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции в день выборов, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.