Наблюдатели из Белоруссии отметили спокойную обстановку на выборах в Грузии

Белорусский ЦИК отметил, что на голосовании применяются сканеры бюллетеней и ведется автоматический подсчет голосов

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Белорусские наблюдатели от ЦИК республики отмечают спокойную обстановку на проходящих в Грузии муниципальных выборах. Об этом сообщил Центризбирком Белоруссии.

По данным ведомства, за голосованием наблюдают секретарь ЦИК Елена Балдовская и член ЦИК Екатерина Федосенко. "Елена Балдовская отметила спокойную обстановку на участках для голосования и хорошую подготовку членов комиссий, которые дают полные ответы о порядке голосования и работе оборудования. Она также сообщила, что избиратели положительно оценивают использование новых технологий при голосовании", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

В ЦИК обратили внимание, что на участках применяются сканеры бюллетеней, ведется автоматический подсчет голосов.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний - сакребуло. В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок. На более чем 90% участков выборы проходят с применением электронных урн.