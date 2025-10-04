В Марокко манифестанты добиваются отставки правительства

Первоначальными требованиями было коренное реформирование системы образования и здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 4 октября. /ТАСС/. Манифестанты в Марокко стали требовать отставки правительства, возглавляемого премьер-министром Азизом Ахеннушем. Об этом сообщает информационный портал Hespress.

Уличные акции, организованные созданным в социальных сетях молодежным объединением GenZ212, начались в крупнейших городах страны 27 сентября. Первоначальными требованиями манифестантов было коренное реформирование системы образования и здравоохранения, решительная борьба с коррупцией и безработицей, обеспечение достойного уровня жизни граждан.

Однако через неделю после начала протестов активисты объединения GenZ212 требуют отставки правительства Ахеннуша, отмечает Hespress. Одна из мирных акций, на которой молодежь призывала к увольнению членов кабмина, состоялась перед зданием парламента, на проспекте Мухаммеда V в Рабате.

После нескольких дней беспорядков, актов насилия и вандализма на улицах городов Марокко стало относительно спокойно.

Объединение GenZ212 заверило, что заявленные требования полностью законны, и предстоящие протесты будут исключительно мирными. Оно призвало своих сторонников "проявлять дисциплину и ответственность для сохранения мирного и цивилизованного характера своих акций".

Ранее Ахеннуш заявил, что "правительство в позитивном ключе реагирует на требования молодежи и выражает готовность к диалогу и дискуссиям в учреждениях и общественных местах".

"Подход, основанный на диалоге, - единственный способ решить различные проблемы, стоящие перед Марокко, и ускорить темпы реализации государственной политики, отвечающей общественным требованиям, ради достижения общих целей всех марокканцев", - подчеркнул он.