ČTK: движение ANO лидирует по первым итогам парламентских выборов в Чехии

По информации агентства, явка избирателей составила около 75%

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Первые итоги парламентских выборов в Чехии, голосование на которых завершилось в 14:00 (15:00 мск), свидетельствуют о лидерстве движения ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого экс-премьером Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Между тем, как подчеркивает агентство, подсчет голосов избирателей начался лишь недавно. Итоги выборов ожидаются в субботу вечером. Официально они будут подтверждены и закреплены в Своде законов в ближайшие дни.

Чешские СМИ прогнозируют, что наибольшего успеха на выборах добилось ANO и его лидерам предстоит сформировать новое правительство республики. Согласно экспресс-опросу социологического агентства STEM, об итогах которого проинформировал телеканал CNN Prima News, 21% избирателей желают вновь видеть в кресле премьера Бабиша.

Явка избирателей, согласно информационному агентству ČTK, составила около 75% и значительно превысила этот показатель, который был зафиксирован на уровне 65,4% на предыдущих парламентских выборах 2021 года. Избирательным правом обладает более 8,3 млн граждан Чехии.

За голоса избирателей во всех избирательных округах республики боролись 4 472 кандидата, выставленных 26 партиями, политическими движениями и партийными коалициями. Победители разделят между собой 200 кресел в Палате депутатов.