Племянник Карапетяна рассказал, когда его движение начнет политический путь

Это произойдет в январе 2026 года

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Движение "Мер дзевов" ("По-нашему"), созданное ранее арестованным в Ереване российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, начнет свой политический путь в январе 2026 года. Об этом в беседе с журналистами в Гюмри сообщил главный ответственный Координационного совета волонтерского движения "Мер дзевов", заместитель главы группы компаний "Ташир", племянник бизнесмена Нарек Карапетян.

"Думаю, скорее всего, в январе мы начнем процесс политического объединения", - сказал он в ответ на вопрос, когда движение объявит о своей политической деятельности.

Племянник бизнесмена добавил, что Гюмри - очень важный для движения город, ведь он второй по величине в стране. "Сегодня День Гюмри, и именно поэтому мы решили сегодня открыть офис нашего движения. <…> Вскоре также представим наше полное видение будущего Гюмри", - сказал Нарек Карапетян.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.