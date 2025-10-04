CNN: движение ANO лидирует на выборах в Чехии с 35,49% голосов

По данным телеканала, оппозиционное политическое движение добилось наибольшего успеха на выборах в нижнюю палату парламента

Глава движения ANO Андрей Бабиш © AP Photo/ Petr David Josek

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Оппозиционное парламентское политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, получило 35,49% голосов избирателей и добилось наибольшего успеха на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Об этом свидетельствуют распространенные телеканалом CNN Prima News итоги экспресс-опроса избирателей, поведенного социологическим агентством STEM.

В нижнюю палату парламента, согласно социологам, прошли шесть политических сил. Кроме ANO, это: коалиция Spolu ("Вместе"), состоящая из находящихся у власти в республике либеральных партий (22,44%); политическое движение STAN ("Старосты и независимые") - партнер Spolu по действующей правительственной коалиции (11,96%); оппозиционное правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") - 7,81%; Piráti (Чешская пиратская партия) - 7,6%, а также внепарламентское движение левопопулистской направленности "Автомобилисты"(Motoristé) - 7,54%.

Коалиция левых сил с участием коммунистов Stačilo! ("Достаточно!") не смогла преодолеть установленный законом барьер в 5% голосов избирателей и провести своих представителей в Палату депутатов. Ей, согласно социологам, отдали голоса 4,13% граждан республики, обладающих избирательным правом. Прогноз STEM, опубликованный осенью 2021 года в день завершения прошлых парламентских выборов в Чехии, практически полностью совпал с их окончательными результатами.