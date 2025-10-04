Ереван заявил, что парафирование договора с Баку не затрагивает военных РФ

Этот вопрос относится к двусторонней повестке, указала официальный представитель МИД Ани Бадалян

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Вопрос дислокации в Армении российских военных относится к двусторонней повестке и никак не касается парафированного в Вашингтоне 8 августа мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян в интервью изданию PassBlue, передает "Арменпресс".

"Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, поэтому это не относится к парафированному нами мирному соглашению",- сказала она в ответ на вопрос, уйдут ли российские военные [пограничного управление ФСБ РФ в Армении] с армяно-иранской границы после подписания мирного договора с Азербайджаном.

30 сентября 1992 года в Ереване Республика Армения и РФ заключили межгосударственный договор "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования". В соответствии с документом, границу Армении с Турцией (протяженность - 345 км) и Ираном (45 км) охраняют российские пограничники.

С лета 2024 года российские пограничники поэтапно были выведены со всех КПП Армении, и теперь осуществляют исключительно охрану границ без доступа к контрольно-пропускным пунктам.