В Чехии подсчитали голоса на 93,99% участках

ANO побеждает на выборах

© REUTERS/ Radovan Stoklasa

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Оппозиционное парламентское политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, собрав 35,6% голосов избирателей. Со ссылкой на Чешское статистическое управление об этом сообщил новостной портал Denikn.

Эти данные получены статуправлением после подсчета голосов на 93,99% избирательных участков в республике. В нижнюю палату парламента прошли кандидаты от шести из 26 партий, политических движений и партийных коалиций, добивавшихся кресел в 200-мандатной Палате депутатов. Явка составила 68,69%.

В парламент не прошли кандидаты таких левых политических сил, как социал-демократы и коммунисты, объединенные в коалицию Sta ilo! ("Достаточно!"). Избиратели, как подчеркивают чешские СМИ, отвергли их программу и поддержали политический курс на укрепление участия республики в Евросоюзе и НАТО. Лидеры ANO заявляют, что эти организации являются жизненным пространством для страны.