NewsNation: Трамп может укрыться от ядерного удара в подземном бункере

По информации телеканала, убежище вырублено в скале и представляет собой полностью автономный подземный город, состоящий из 15 зданий

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может укрыться от ядерного удара в бункере под горой в штате Колорадо. Об этом сообщил телеканал NewsNation, которому удалось посетить засекреченный комплекс Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в горе Шайенн.

По информации телеканала, бункер вырублен в скале в 1960-е годы и представляет собой полностью автономный подземный город, состоящий из 15 зданий. Он оснащен собственной электростанцией, системами отопления и охлаждения, а также подземными озерами для обеспечения питьевой водой. Внутри бункера работает ресторан быстрого обслуживания Subway, который называют "самым безопасным в мире". По словам военных, запасов продовольствия персоналу хватит надолго.

Отмечается, что объект в Колорадо должен стать последней линией обороны страны и способен выдержать удар ядерным, химическим, биологическим и радиологическим оружием, а также кибератаку и электромагнитные импульсы. Бункер установлен на гигантских пружинах, которые поглощают ударную волну от ядерного взрыва. Военные утверждают, что даже с близкого расстояния комплекс в горе Шайенн может пережить взрыв, в 1 тыс. раз превышающий мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.