Бундесвер помогает в обнаружении дронов после инцидентов с БПЛА в Мюнхене

Министерство внутренних дел Баварии обратилось к ВС ФРГ, указала представитель оперативного командования Вооруженных сил

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) после перебоев в работе международного аэропорта Мюнхена, вызванных пролетами беспилотников, оказывает поддержку в обнаружении БПЛА. Об этом сообщила представитель оперативного командования Бундесвера агентству DPA.

"Могу подтвердить, что Бундесвер оказывает помощь в обнаружении беспилотников в аэропорту Мюнхена с 3 октября 2025 года", - сказала она. При этом представитель ВС ФРГ добавила, что министерство внутренних дел Баварии обратилось к Бундесверу с просьбой об официальной помощи. Однако она отказалась предоставить подробности.

"В принципе, земельные органы безопасности несут ответственность за предотвращение угроз за пределами нашей территории", - подчеркнула представитель ВС ФРГ. Бундесвер оказывает лишь поддержку, резюмировала она.

3 октября международный аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Это затронуло 6,5 тыс. пассажиров, которые в ночь на 4 октября застряли в аэропорту Мюнхена. Воздушная гавань возобновила работу утром 4 октября. Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Вечером 2 октября полеты из аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников.

3 октября министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что Бундесвер должен участвовать в борьбе с дронами посредством оказания помощи. До сих пор этим занимались федеральная и земельная полиция. Глава МВД ФРГ отмечал, что намерен вскоре представить проект нового закона об авиационной безопасности.