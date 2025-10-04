"Имеди": кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набирает 77,4%

Второе место занимает кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе

Мэр Тбилиси Каха Каладзе © REUTERS/ Irakli Gedenidze

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе получает 77,4% голосов на муниципальных выборах. Данные экзитполов компании "Горби" опубликовал грузинский телеканал "Имеди".

Второе место занимает кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он получает 8,8% голосов. Тройку лидеров замыкает кандидат от либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия. Его поддержали 6,7% избирателей.

Лидеры правящей партии в центральном офисе политического объединения уже празднуют победу Каладзе, который в третий раз займет кресло мэра Тбилиси. С речью выступили основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и сам Каладзе.

В Грузии 4 октября проходили муниципальные выборы. Жители страны должны были избрать мэров и законодательные собрания в 64 муниципалитетах. Всего для более чем 3,5 млн избирателей был открыт 3 061 участок.