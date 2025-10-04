В Чехии на парламентских выборах победило движение ANO

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, победило на выборах нового состава Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии.

Лидера движения поздравил действующий глава правительства республики Петр Фиала, сообщило информационное агентство ČTK.

ANO после подсчета голосов на 99,45% избирательных участков набрало 34,72% голосов и получило 80 из 200 мест в нижней палате парламента. В Палату депутатов прошли в общей сложности шесть политических сил.

Кроме ANO, это: коалиция Spolu ("Вместе"), состоящая из находящихся у власти в республике либеральных партий (23,25 % и 52 депутатских мандата); политическое движение STAN ("Старосты и независимые") - партнер Spolu по действующей правительственной коалиции (11,18 % и 22 мандата); Piráti (Чешская пиратская партия) - 8,86% и 18 мандатов, оппозиционное правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") - 7,81% и 15 мандатов; а также внепарламентское движение "Автомобилисты"(Motoristé) - 6,79% и 13 депутатских мандатов.

По сравнению с прошлыми выборами в Палату депутатов, состоявшимися осенью 2021 года, количество представителей ANO в нижней палате увеличилось на 8 депутатов, у Чешской пиратской партии - на 14 депутатов. Представительство Spolu и STAN сократилось соответственно на 19 и 11 депутатов. На пять депутатов уменьшилась также фракция SPD.