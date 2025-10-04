Глава МВД ФРГ объявил о создании спецподразделения по борьбе с БПЛА

В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер объявил о дополнительном финансировании ЕС для дронов

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт на фоне произошедших в последнее время инцидентов с БПЛА объявил о создании специального подразделения по противодействию беспилотникам в составе федеральной полиции ФРГ.

"Мы создадим собственное подразделение по борьбе с беспилотниками при федеральной полиции", - заявил Добриндт на встрече со своими европейскими коллегами в Мюнхене. Его слова приводит телеканал N-tv. Министр намерен "расширить полномочия, вооружить и консолидировать" ответственные структуры по защите от беспилотников. Ранее объявленная поправка к закону об авиационной безопасности должна юридически уполномочить Бундесвер (ВС ФРГ) оказывать полиции помощь для устранения беспилотников, например, на больших высотах.

Для этого, как пояснил глава МВД ФРГ, не требуется внесения изменений в Основной закон. Полиция, ответственная за предотвращение внутренних угроз, должна быть вооружена для противодействия беспилотникам. Соответствующие полномочия федеральных и земельных органов должны быть объединены, указал он. В то же время Добриндт не стал комментировать обстоятельства недавних пролетов дронов над аэропортом Мюнхена.

Он напомнил о планах создания совместного центра защиты от дронов. "У нас уже есть соответствующие возможности как в федеральной полиции, так и в таможенной службе, в Федеральном управлении уголовной полиции и в земельных органах. Однако мы хотим значительно расширить эти возможности и обеспечить укрепление коммуникации между федеральными землями и федеральным правительством", - констатировал министр. Он говорил о "гонке вооружений" между угрозами, исходящими от БПЛА, и средствами противодействия им.

Тем не менее Добриндт подчеркнул, что не каждый беспилотник представляет угрозу. "Многие из них, даже если они контролируются иностранными державами, являются частью целенаправленной провокации и не всегда автоматически представляют угрозу", - резюмировал он. Глава МВД ФРГ планирует создать "подразделение по разработке и исследованию" беспилотников, которое будет сотрудничать с Израилем и Украиной, а также с другими европейскими странами и Еврокомиссией.

В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер объявил о дополнительном финансировании ЕС для дронов. Он пояснил, что €150 млн от Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) уже выделены на эти цели. "Мы предоставим дополнительно €250 млн из фонда пограничной охраны, специально для дронов", - сказал он, имея в виду предложение своего ведомства. Это должно также включать защиту аэропортов, заключил он.