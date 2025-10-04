Орбан назвал победу Бабиша на выборах в Чехии хорошей новостью для Европы

Премьер-министр Венгрии вместе с Андреем Бабишем являются основателями правоконсервативной партийной коалиции "Патриоты Европы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой на парламентских выборах в Чехии оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан") и его лидера Андрея Бабиша.

"Истина восторжествовала! Андрей Бабиш одержал убедительную победу на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг вперед для Чехии и хорошая новость Европы. Поздравляю, Андрей!" - написал глава венгерского правительства в Х.

Орбан вместе с Бабишем являются основателями правоконсервативной партийной коалиции "Патриоты Европы", ведущей борьбу с либерально-демократическими партиями в странах Евросоюза и создавшей одноименную фракцию в Европарламенте.

По сообщениям из Праги, движение ANO во главе с Бабишем победило на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, набрав более 35% голосов избирателей. Действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил его с победой.