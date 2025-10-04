МККК продолжает работу в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, кроме города Газа

Организация выразила готовность выступить посредником между сторонами конфликта в процессе освобождения заложников

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Ramadan Abed

ДУБАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает работать во всей зоне конфликта Израиля и ХАМАС, за исключением города Газа. Об этом ТАСС сообщил глава подразделения МККК по вопросам вооружений и ведения военных действий Лоран Жизель.

"С большим сожалением мы были вынуждены принять решение о прекращении операций в городе Газа, однако мы продолжаем работать в остальной части сектора Газа. У нас по-прежнему есть офисы в Рафахе и других частях сектора Газа, где мы продолжаем работать. Мы пытаемся оказывать дальнейшую поддержку палестинцам и в самом городе Газа", - сказал представитель организации на полях Глобального форума по кибербезопасности (Global Cybersecurity Forum), который прошел в Эр-Рияде.

Международный комитет Красного Креста готов выступить нейтральным посредником между Израилем и ХАМАС в процессе освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, сообщил Жизель.

"Мы готовы выполнять все функции нейтрального посредника между сторонами, когда они примут решение о дальнейшем освобождении заложников или возвращении останков заложников, которые, возможно, были убиты за это время. Но вновь подчеркну, что мы призываем к немедленному и безусловному освобождению всех заложников", - сказал представитель организации на полях конференции по кибербезопасности Global Cybersecurity Forum, которая прошла в Эр-Рияде.

Жизель подчеркнул, что стороны конфликта обязаны строго соблюдать нормы международного гуманитарного права и принимать меры для защиты мирных жителей. По его словам, МККК взаимодействует с "властями и вооруженными силами, призывая их в полной мере соблюдать все правила, которые защищают гражданское население".

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа, представленный президентом США Дональдом Трампом. Документ предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления, поэтапный вывод израильских войск и освобождение заложников в течение 72 часов. Этот план поддержали Израиль и ведущие арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, который выполняет функцию посредника между сторонами конфликта.

В пятницу ХАМАС передал посредникам ответ на предложение президента США по урегулированию. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро движения Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов.

Трамп в ответ заявил, что "не потерпит задержек". По его словам, ХАМАС должен действовать быстро, иначе "все будет потеряно".