Переговоры между Израилем и ХАМАС пройдут в Египте 6 октября

Стороны планируют обсудить создание условий для проведения обмена израильских заложников на палестинских заключенных

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября в Египте. Об этом сообщил МИД арабской республики.

"6 октября в Египте состоятся переговоры при участии делегаций ХАМАС и Израиля. Стороны планируют обсудить создание условий для проведения обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом президента США Дональда Трампа [об урегулировании конфликта в секторе Газа]", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.

О том, в каком городе пройдут консультации, не сообщается. Ранее в субботу египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" проинформировал, что встречи планируются в Каире, однако панарабский канал Al Hadath утверждает, что переговоры могут состояться в городе Шарм-эш-Шейх.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

3 октября ХАМАС объявило о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. В то же время член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук высказал сомнения в том, что все пленники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа, из-за текущих условий на местах.

В ответ на это хозяин Белого дома заявил, что "не потерпит задержек, которые, как многие считают, неизбежны" и что ХАМАС, по его словам, необходимо действовать быстро, иначе "все будет потеряно".