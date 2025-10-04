Ле Пен поздравила Бабиша, партия которого лидирует на выборах в Чехии

По сообщениям из Праги, ANO после подсчета голосов на 99,45% избирательных участков набрало 34,72%

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила лидирующее на парламентских выборах в Чехии оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан") и его лидера Андрея Бабиша.

"Поздравляю Андрея Бабиша и движение ANO, которое с большим отрывом лидирует на парламентских выборах в Чешской Республике. По всей Европе народы, стремящиеся вернуть себе свободу и процветание, призывают к власти патриотические партии", - написала Ле Пен в X.

По сообщениям из Праги, ANO после подсчета голосов на 99,45% избирательных участков набрало 34,72% и получило 80 из 200 мест в нижней палате парламента. Действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала также поздравил лидера движения.