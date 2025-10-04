В Иллинойсе Трамп хочет задействовать 300 нацгвардейцев в обход губернатора

Глава Соединенных Штатов не раз критиковал Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен задействовать 300 бойцов Национальной гвардии для борьбы с преступностью в штате.

"Сегодня утром Военное министерство администрации Трампа выдвинуло мне ультиматум: "Призови своих военных, или это сделаем мы". <...> В ближайшие часы администрация Трампа планирует перевести под федеральный контроль 300 бойцов Нацгвардии Иллинойса", - написал он в X.

Прицкер убежден, что такое требование стало очередным этапом "беспрецедентной эскалации агрессии в отношении жителей Иллинойса".

Трамп в сентябре заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго - крупнейший город Иллинойса, но не уточнил, когда именно они будут введены. Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в "адскую дыру". Прицкер в свою очередь заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.