В мире

Анкара рассчитывает вывезти из Израиля всех турецких активистов "Сумуд"

Глава турецкого МИД Хакан Фидан уточнил, что некоторые страны обратились к Турции с просьбой помочь эвакуировать их граждан
Редакция сайта ТАСС
19:47

СТАМБУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на возвращение в ближайшие дни из Израиле всех задержанных турецких активистов флотилии "Сумуд".

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы эвакуируем их и других наших братьев (граждан третьих стран - прим. ТАСС)", - сказал министр в эфире телеканала TRT Haber.

"После задержания активистов нам нужно было как можно скорее предпринять оперативные действия, чтобы освободить их. Наш президент [Тайип Эрдоган] дал четкие указания по этому вопросу. Вслед за этим наша служба разведки вступила в контакт с израильскими спецслужбами", - отметил глава МИД. Он уточнил, что некоторые страны обратились к Турции с просьбой помочь эвакуировать их граждан.

Спецборт авиакомпании Turkish Airlines доставил в субботу 137 активистов флотилии "Сумуд" в Стамбул из израильского Рамона. На борту были 36 граждан Турции и представители 12 стран (США, ОАЭ, Алжира, Марокко, Италии, Кувейта, Ливии, Малайзии, Мавритании, Швейцарии, Туниса и Иордании).

Армия обороны Израиля сообщила, что установила контроль над 42 судами флотилии "Сумуд", шедшими на прорыв блокады сектора Газа. После операции участники флотилии были доставлены в порт Ашдода и переданы полиции, сообщили израильские военные. Среди задержанных были примерно 50 турецких граждан, в том числе с двойным гражданством, сообщал МИД республики. 

