В Турции на исключают скорого прогресса в урегулировании на Украине

Прийти к соглашению может удастся уже через несколько месяцев, считает глава МИД Турции Хакан Фидан

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключает, что прогресс в урегулировании украинского конфликта может быть достигнут через несколько месяцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT Haber.

"Судя по всему, прогресс [в урегулировании], возможно, будет достигнут через некоторое время, через несколько месяцев", - сказал он. Фидан отметил, что Турция продолжила переговоры с РФ, Украиной и США после российско-американского саммита на Аляске, а также встречи Трампа с Владимиром Зеленским и евролидерами в Вашингтоне. "На встрече на Аляске были затронуты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона более четко изложила Трампу свои условия прекращения огня. Трамп затем обсудил это с Зеленским и сопровождавшими его европейскими лидерами", - сказал Фидан.

По его мнению, развитие ситуации на Украине будет зависеть от положения в районе Донецка. "У обеих сторон есть свои аргументы, и их необходимо свести к общему знаменателю", - сказал турецкий министр.

В Стамбуле в мае, июне и июле прошли три раунда прямых переговоров между РФ и Украиной. Турецкие власти ранее заявляли о готовности принять саммит по Украине.