Запустивший БПЛА во Франкфурте мужчина оказался оператором-любителем

Ему грозит крупный штраф, сообщает местная полиция

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Мужчина, запустивший БПЛА в аэропорту Франкфурта-на-Майне, оказался оператором-любителем, ему грозит штраф в крупном размере. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

4 октября газета Bild сообщила, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне, примерно в 700 метрах. Полиции удалось задержать 41-летнего хорвата, управлявшего дроном.

"Вчера, в пятницу утром (3 октября 2025 года), в аэропорту Франкфурта прошла полицейская операция из-за непродолжительного полета дрона, а пилоту БПЛА теперь грозит штраф в виде пятизначной суммы", - отмечается в сообщении правоохранительных органов. При этом указывается, что около 6:00 (07:00 мск) 41-летний мужчина запустил БПЛА в бесполетной зоне. По имеющимся данным, мужчина проводил испытания недавно приобретенного аппарата.

3 октября международный аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. В результате 23 рейса были перенаправлены, 12 рейсов в Мюнхен отменены. В целом 46 вылетов не удалось осуществить по плану: они были отменены или отложены до 4 октября. Это затронуло 6,5 тыс. пассажиров, которые в ночь на субботу застряли в аэропорту Мюнхена.

Воздушная гавань возобновила работу утром 4 октября. Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Вечером 2 октября полеты из аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. 27 сентября глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что над землей Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов".