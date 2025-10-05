Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

В Белом доме объяснили такое решение "беспорядками и беззаконием", которые якобы отказываются пресекать местные власти

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс) для обеспечения безопасности агентов федеральных служб. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон.

"На фоне продолжающихся ожесточенных беспорядков и беззакония, которое такие местные руководители, как [представляющий Демократическую партию губернатор штата Иллинойс Джей Роберт] Прицкер, отказываются пресекать, президент Трамп санкционировал привлечение 300 солдат Национальной гвардии для защиты федеральных служащих и имущества", - цитирует ее заявление газета Politico.

"Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, которое опустошает американские города", - добавила она.

Ранее представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин сообщила, что сотрудники федеральных правоохранительных органов США подверглись нападению вооруженных людей во время рейда против нелегальных мигрантов в Чикаго и были вынуждены открыть огонь. Вооруженная полуавтоматическим оружием женщина получила ранения. При этом представитель ведомства отметила, что полиция Чикаго отказывается оказывать помощь агентам федеральных служб.

Трамп в сентябре заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго - крупнейший город Иллинойса, но не уточнил, когда именно они будут введены. Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в "адскую дыру". Прицкер в свою очередь заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.