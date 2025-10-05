Ким Чен Ын: КНДР примет меры, если США будут наращивать ВС в регионе

По словам лидера Северной Кореи, Соединенные Штаты наращивают военное присутствие, чтобы "упростить нанесение превентивного удара", если он понадобится

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Юрий Смитюк/ ТАСС

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. КНДР будет вынуждена принять "соответствующие военно-технические меры" для устранения угроз, если США продолжат наращивать военное присутствие в регионе. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на открытии выставки вооружений "Развитие обороны государства - 2025".

"Если США, открыто игнорируя озабоченность государств региона в вопросах безопасности, продолжат опасное наращивание вооруженных сил, то такое развитие ситуации толкнет нас на осуществление соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и сохранения баланса сил", - сказал Ким Чен Ын, не уточняя, какие именно меры могут быть приняты.

По его словам, США наращивают военное присутствие на юге Корейского полуострова, чтобы упростить "нанесение превентивного удара по противнику в случае необходимости". В ответ на эти действия США в Пхеньяне обозначили новые цели для своих "специальных средств". "Я думаю, что противник должен задуматься над тем, в какую сторону движется обстановка в сфере безопасности", - добавил Ким Чен Ын.

"Подробности я приводить не буду. Они должны сами понимать, является ли территория Республики Корея безопасной", - заключил Ким Чен Ын.

Как следует из фотографий, опубликованных ЦТАК, на выставке представлены различные виды вооружений, включая мобильные пусковые установки с баллистическими ракетами различной дальности, крылатые ракеты, реактивные системы залпового огня, легкое стрелковое вооружение, тяжелая бронированная техника, беспилотники различных типов.