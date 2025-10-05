Аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов из-за воздушных шаров

Самолеты уходили на запасные аэродромы в Ригу, Каунас, Варшаву и Гданьск

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов в период приостановки своей работы из-за замеченных в воздушном пространстве шаров с горячим воздухом. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Не смогли приземлиться 16 самолетов, большая часть ушла на запасные аэродромы в Ригу, Каунас, Варшаву и Гданьск, также несколько бортов были вынуждены вернуться в аэропорты вылета", - сказал собеседник агентства.

"Работа возобновлена, ожидаем прибытия самолетов, которые ушли на запасные аэродромы", - уточнили в диспетчерской службе аэропорта. Там отметили, что первым прибыл рейс из Малаги, который уже взял курс на временную посадку в Ригу, однако после открытия аэропорта Вильнюса все же приземлился в пункте назначения.

Ранее сообщалось, что работа аэропорта литовской столицы была приостановлена из-за воздушных шаров с горячим воздухом. В сентябре проблемы с воздушным движением в вильнюсском аэропорту происходили трижды: 9, 11 и 27 сентября - тогда ограничения вводились из-за наблюдаемых БПЛА.