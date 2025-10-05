ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

В некоторых районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги, сообщила армия обороны страны

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты из Йемена по территории еврейского государства.

"Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве добавили, что в ряде районов еврейского государства были активированы сирены воздушной тревоги в соответствии с протоколом.