American Conservative: НАТО стоит отказаться от бесполетной зоны над Украиной

Реализация такой идеи чревата ростом угрозы начала третьей мировой войны, отметил внешнеполитический обозреватель Тед Карпентер

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Реализация идеи установления бесполетной зоны на Украиной в период напряженности между НАТО и Россией провокационна и чревата ростом угрозы третьей мировой войны. Такое мнение выразил в авторской статье, опубликованной 4 октября в американском журнале The American Conservative, внешнеполитический обозреватель Тед Карпентер.

Он напоминает, что впервые эту идею озвучил Владимир Зеленский после начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года. По мнению обозревателя, неслучайно Джо Байден, занимавший тогда пост президента США, проигнорировал это предложение, а главы МИД стран НАТО позднее недвусмысленно отказались предпринять подобный шаг, чреватый прямым боестолкновением авиации альянса и России. "Это провокационная и опасная затея, которая несет в себе серьезный риск возникновения третьей мировой войны", - предупредил Карпентер.

По его словам, сторонниками бесполетной зоны над Украиной являются лишь приверженцы жесткого курса во внешней политике и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. "Введение украинской бесполетной зоны было безответственным предложением, которое самые убежденные "ястребы" выдвинули еще 2022 году, а теперь оно еще более безответственно", - отметил обозреватель. По его оценке, лидеры стран НАТО официально не высказывались в пользу этой идеи, однако сейчас возражения "все менее слышны".

15 сентября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что реализация идеи создания бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские БПЛА будут означать войну альянса с РФ.