Xinhua: в Хайнане из-за тайфуна "Матмо" эвакуируют 144 тыс. человек

Из них 114 тыс. уже перемещены в безопасное место

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 5 октября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань распорядились эвакуировать порядка 144 тыс. человек из-за тайфуна "Матмо". Как сообщило агентство Xinhua, из них 114 тыс. уже перемещены в безопасное место.

Ранее местное метеорологическое управление проинформировало, что тропический циклон прошел в 60 км к северо-востоку от Хайнаня. По прогнозам, "Матмо" вскоре достигнет побережья соседней провинции Гуандун в районе города Сюйвэнь, а затем уйдет в Тонкинский залив и ослабнет. В момент выхода тайфуна на берег скорость порывов ветра составит 42-48 м/с.

Ранее власти провинции Гуандун распорядились переместить в безопасное место свыше 150 тыс. жителей.

В связи с тайфуном в этой части Китая прогнозируются сильные дожди: в отдельных районах выпадет до 400 мм осадков. Местные власти усилили меры безопасности, включая перемещение жителей. Сохраняется повышенная готовность к чрезвычайным ситуациям.