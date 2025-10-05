Польша поднимала в воздух военную авиацию из-за ударов по Украине

В Оперативном командовании польских ВС объяснили это решение обеспечением безопасности воздушного пространства своей страны

ВАРШАВА, 5 октября. /ТАСС/. Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что поднимало в воздух боевую авиацию из-за якобы наносившихся Россией ударов по украинской территории. Соответствующее сообщение размещено в X.

"Россия наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование ВС Польши инициировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в максимальную готовность", - говорится в тексте.

Сирены звучат в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. Воздушная тревога отменена в Закарпатской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.