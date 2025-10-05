Рахмон: наряду с таджикским языком необходимо изучать русский и английский

Президент Таджикистана в поздравлении граждан республики с Днем государственного языка отметил, что эти языки входят в число мировых

ДУШАНБЕ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил граждан республики с Днем государственного языка и призвал наряду с таджикским языком к изучению русского и английского языков.

"Наряду с изучением и почитанием государственного языка необходимо уделять серьезное внимание изучению иностранных языков. <…> Необходимо уделить особое внимание изучению русского и английского языков, поскольку эти языки входят в число мировых языков", - говорится в тексте послания главы государства, опубликованного его пресс-службой. Президент Таджикистана отметил, что "именно через иностранные языки можно лучше представить миру историю и цивилизацию древнего таджикского народа, а также достижения независимого таджикского государства".

Кроме того, Рахмон обратил внимание на подготовку кадров, необходимых государству. "Если мы хотим обеспечить дальнейшее научно-техническое и технологическое развитие нашей страны, мы должны создать условия для того, чтобы наши дети хорошо изучали иностранные языки и росли как кадры, отвечающие требованиям времени", - пояснил он. Таджикский лидер подчеркнул, что изучение иностранных языков необходимо наладить наряду с государственным языком и на высоком уровне. "Мы также должны постоянно уделять внимание чтению, ведь чтение книг, прежде всего, способствует повышению уровня языковых знаний, просвещению и расширению кругозора человека", - добавил он.

Вместе с тем президент указал на необходимость сохранения чистоты родного языка в период развития информационно-коммуникационных технологий, беспрецедентного распространения различной информации и влияния иностранных культур. "На этом фоне обеспечение развития таджикского языка с учетом научно-технических и технологических открытий в мире также является одной из важных задач", - отметил он. По его мнению, в этих условиях задачей ученых и исследователей является создание соответствующих новых слов и терминов с использованием потенциала и возможностей таджикского языка, "чтобы они использовались в единой форме на всей территории страны". "Если мы с этого момента не начнем думать об адаптации языка инноваций и технологий к государственному языку, то не только искусство и культура речи, но и чистота и красота языка, соблюдение норм литературного языка окажутся под негативным влиянием", - заключил глава государства.

Закон Таджикистана "О государственном языке Республики Таджикистан" был подписан 5 октября 2009 года. Этот день был официально объявлен Днем государственного языка и включен в перечень государственных и национальных праздников. Ранее он отмечался 22 июля.