Эксперт Дьери: ЕС в вопросе Украины выбрал путь эскалации, а не дипломатию

В ЕС считают продолжение вооружения Украины и усиление санкционного давления на Россию способом достижения мира в регионе

БУДАПЕШТ, 5 октября. /ТАСС/. Европейский союз на неформальном саммите ЕС в Копенгагене продемонстрировал, что их ответом на конфликт на Украине является эскалация, а не дипломатия. Такое мнение выразила обозреватель Золта Дьери в статье, опубликованной 2 октября в венгерском журнале The European Conservative, приводя высказывания разных лидеров на саммитах, прошедших в Дании 1 и 2 октября.

По ее мнению, под риторикой мирного решения Брюссель подталкивает европейский блок к углублению милитаризации и позиции, которая может привести к затягиванию и расширению конфликта. Отмечается, что в ЕС считают продолжение вооружения Украины и усиление санкционного давления на Россию способом достижения мира в регионе. Однако финансовые трудности внутри Евросоюза и сокращающаяся поддержка со стороны избирателей могут изменить стремление стран блока поддерживать Украину любой ценой.

3 октября газета Il Fatto quotidiano также отметила разлад и разногласия стран ЕС по всем вопросам повестки саммита в Копенгагене - о перевооружении, использовании активов РФ и поддержке Украины. В частности, газета подчеркнула твердое возражение Венгрии против приема Украины в ЕС, а также отказ Будапешта и Братиславы от введения эмбарго на российские энергоресурсы.