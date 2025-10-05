Вучич: все страны готовятся к войне, вопрос лишь в стороне конфликта

Президент Сербии указал на повышение расходов стран НАТО на оборону

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что большинство стран продолжает добровольно увеличивать военные расходы в подготовке к войнам и конфликтам.

"Когда вы повышаете его (процент ВВП на военные расходы - прим. ТАСС) до 5%, а средний показатель составляет 2,1%, это огромная сумма денег. Это значит, что все готовятся к конфликтам и войне", - приводит заявление Вучича телеканал RTV.

Он отметил, что Сербия хотела бы этого избежать, однако из-за нежелания слышать друг друга и основательной подготовки к войнам говорить на другие темы стало непросто.

На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2035 году. При этом 3,5% будут направляться непосредственно на военные расходы, а остальные 1,5% - на выстраивание объектов инфраструктуры, которые могут быть задействованы в военное время.