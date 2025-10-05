Реклама на ТАСС
Премьер Грузии призвал иностранных партнеров перезагрузить отношения

Ираклий Кобахидзе заявил, что партия "Грузинская мечта" еще долгие годы будет брать на себя ответственность за управление страной
ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в свете победы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на состоявшихся 4 октября муниципальных выборах призвал иностранных партнеров к перезагрузке отношений.

"Я хочу напомнить всем, что на протяжении следующих трех лет у власти будет "Грузинская мечта". Потом пройдут выборы. Исходя из этого, я призываю всех смириться с этой конкретной данностью. "Грузинская мечта" еще долгие годы будет брать на себя ответственность за управление этой страной, ее развитие. С точки зрения прагматизма, наверное, было бы желательным для всех перезагрузить отношения с грузинским народом, властями Грузии", - сказал на пресс-конференции глава правительства. 

