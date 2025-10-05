Politico: Чехия может сократить поддержку Украины после победы ANO на выборах

Одним из главных пунктов кампании лидера движения Андрея Бабиша было сокращение помощи Киеву

Глава движения ANO Андрей Бабиш © Lukas Kabon/ Anadolu via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Победа политического движения ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, на выборах в Палату депутатов (нижняя палата) парламента Чехии может привести к сокращению поддержки Украины. Об этом пишет европейское издание Politico.

Как отмечает издание, одним из главных пунктов кампании Бабиша стало сокращение помощи Киеву в пользу интересов Чехии. Ранее политик выступал против вступления Украины в ЕС. Политолог Петр Каноик из университета имени Томаша Масарика считает, что ANO "не встает на сторону России открыто". "Однако они скорее склоняются в сторону России и гораздо меньше в сторону Украины", - считает эксперт.

Ранее информационное агентство ČTK сообщило, что ANO получило голоса 34,51% избирателей, то есть 80 из 200 мест в нижней палате парламента.

В Палату депутатов прошли в общей сложности шесть политических сил. Это коалиция Spolu ("Вместе"), состоящая из находящихся у власти в республике либеральных партий (23,36% и 52 депутатских мандата), политическое движение STAN ("Старосты и независимые") - партнер Spolu по действующей правительственной коалиции (11,23% и 22 мандата), Pir ti (Чешская пиратская партия) - 8,97% и 18 мандатов, оппозиционное правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") - 7,78% и 15 мандатов, а также внепарламентское движение Motorist ("Автомобилисты") - 6,77% и 13 депутатских мандатов.