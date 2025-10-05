Писториус: Бундесвер не может присутствовать везде, где появляются БПЛА

Министр обороны Германии считает, что полицейским силам нужно развивать свои возможности для работы на определенной высоте

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к спокойствию после недавних инцидентов с БПЛА и заявил, что Бундесвер (ВС ФРГ) не может присутствовать везде, где появляются беспилотники, и сбивать их.

"Бундесвер не может присутствовать везде в Германии, где появляются беспилотники, и сбивать их. Гораздо важнее, чтобы земельные и федеральные полицейские силы развивали возможности, необходимые для работы на определенной высоте. А когда речь идет об объектах критической инфраструктуры, задействованы и сами операторы. Полиция не может защитить каждую электростанцию", - сказал Писториус в интервью газете Handelsblatt. При этом он отметил, что Бундесвер должен сосредоточиться на своей миссии.

В то же время глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что правительство Германии планирует внести поправки в закон о безопасности авиации, чтобы Бундесвер мог быть использован внутри страны. "В будущем Бундесвер также сможет отражать атаки БПЛА за пределами своей территориальной юрисдикции, если полиция запросит помощь в особых случаях", - пояснил он. Вместе с тем министр призвал к спокойствию после инцидентов с БПЛА над аэропортами ФРГ, указав, что понимает состояние неопределенности у населения.

"У нас в Германии пока не было подобных дебатов. Именно поэтому так важно трезво и спокойно оценивать ситуацию: до сих пор замеченные беспилотники не представляли никакой конкретной угрозы. У нас есть варианты реагирования на них, даже если у нас пока нет всех возможностей для борьбы с ними, которые нам хотелось бы. Главное: мы значительно догоняем в области защиты от беспилотников", - резюмировал Писториус.

К идеи главы МВД ФРГ Александера Добриндта о создании центра защиты от беспилотников он отнесся скептически. "Этот центр будет отвечать только за потенциальные угрозы, исходящие от БПЛА. Однако мы должны предвидеть, что сценариев угроз может быть несколько. Поэтому нам в первую очередь необходима всеобъемлющая круглосуточная ситуационная осведомленность", - заявил Писториус.

"Все необходимые данные для оценки ситуации с безопасностью в Германии должны быть собраны в одной точке. Только тогда мы сможем определить, существует ли возможная связь и общая причина этих, казалось бы, изолированных событий", - заключил глава оборонного ведомства ФРГ.