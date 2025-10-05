Иран примет новые меры в сфере сотрудничества с МАГАТЭ после восстановления санкций

Будут приняты новые решения, отметил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи © Сергей Карпухин/ ТАСС

ТЕГЕРАН, 5 октября. /ТАСС/. Иран вынужден будет принять новые решения по сотрудничеству с МАГАТЭ, так как заключенное в Каире соглашение с агентством утратило актуальность после восстановления санкций СБ ООН. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"После нескольких раундов переговоров соглашение [с МАГАТЭ] было достигнуто в Каире, но теперь каирского соглашения недостаточно в связи с новыми реалиями, включая механизм snapback, и будут приняты новые решения", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания с главами иностранных дипмиссий в Тегеране.

По словам Арагчи, в связи с действиями стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) в СБ ООН по восстановлению антииранских санкций их роль на грядущих переговорах по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы будет минимизирована.

9 сентября Иран и МАГАТЭ заключили в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны организации в адрес государств, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в республике. Как пояснил глава иранского МИД после подписания документа, в случае возобновления каких-либо враждебных действий против республики все контакты с МАГАТЭ будут снова прекращены.

26 сентября СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции 2231, принятой в поддержку сделки по ядерной программе Ирана. 28 сентября антииранские санкции всемирной организации вступили в силу.