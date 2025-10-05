Писториус выступил за более активное участие ФРГ в оборонной промышленности

Министр обороны Германии подчеркнул, что речь идет о сохранении компаний, обладающих ключевыми технологиями

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил за более активное участие государства в оборонной промышленности.

"Я твердо убежден, что нам необходимо участие государства, в том числе для сохранения опыта и рабочих мест в Германии", - сказал Писториус в интервью газете Handelsblatt. Он подчеркнул, что речь идет о сохранении компаний, обладающих ключевыми технологиями. "Я имею в виду, например, наш контракт на поставку подводных лодок, который на долгие годы обеспечит безопасность верфи в Висмаре. А приобретение Rheinmetall компании Lürssen укрепит позиции верфи в Вольгасте", - пояснил министр.

В настоящее время, по словам главы Минобороны ФРГ, правительство Германии изучает деятельность оборонного концерна KNDS и судостроительной компании Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS). "Вопрос в том, насколько большой может быть государственная доля и как быстро можно будет осуществить инвестиции", - подчеркнул Писториус. Он заметил, что с учетом миллиардов евро, которые тратятся на оборону, на данный момент в оборонной промышленности царит своего рода золотая лихорадка.

"Оборонная промышленность сейчас получает значительную прибыль. Однако как политики мы должны позаботиться о том, чтобы не столкнуться с инфляцией цен на оружие. Это не пойдет на пользу никому, включая промышленность", - резюмировал министр.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении сотрудничества с американскими компаниями в сфере закупок вооружений, глава Минобороны ФРГ указал, что "пока нет никаких признаков того, что промышленные компании США прекратят сотрудничество с ФРГ в будущем". "Кроме того, в интересах США продавать нам системы вооружения, необходимые для максимально эффективного оснащения наших солдат", - сказал Писториус.