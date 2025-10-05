Столтенберг: НАТО могла развалиться из-за недовольства Трампа ее военными расходами

Бывший генеральный секретарь альянса указал, что президент США регулярно критиковал руководителей стран НАТО за нежелание увеличивать военные расходы

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг сообщил, что в 2018 году альянс мог распасться из-за недовольства президента США Дональда Трампа расходами стран-членов на оборону.

"Возможно, это та встреча, на которой развалится НАТО. Альянсу удавалось успешно функционировать в течение 70 лет, но не после 12 июля 2018 года", - приводит британская газета The Guardian отрывок из книги Столтенберга.

Он отметил, что Трамп регулярно критиковал руководителей стран НАТО за нежелание увеличивать военные расходы. На саммите альянса 12 июля 2018 года года он требовал установить цель в 4% ВВП и намеревался покинуть встречу. "США не нуждается в НАТО. Почему я должен продолжать платить за эту организацию, когда она мне не нужна?" - процитировал Столтенберг Трампа.

После избрания на первый срок американский лидер заявлял, что у НАТО "есть проблемы" и она "является устаревшей организацией". Тогда он утверждал, что страны не выполняют свои обязательства по расходам, из-за чего США вынуждены брать на себя больше ответственности.

На состоявшемся в июне этого года саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2035 году. При этом 3,5% будут направляться непосредственно на нужды обороны, а оставшиеся 1,5% - на создание объектов инфраструктуры, которые могут быть задействованы в военное время.