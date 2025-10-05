Рейтинг правящей коалиции ФРГ упал до самого низкого значения с прихода к власти

Рейтинг популярности возглавила партия "Альтернатива для Германии"

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Рейтинг популярности правящей в Германии коалиции в составе блока Христианско-демократического, Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достиг самого низкого значения с момента прихода к власти 6 мая. Он составляет 38%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Уровень поддержки ХДС/ХСС достигает 24%, что на один процентный пункт (п.п.) меньше, чем на прошлой неделе. Это худший результат для консерваторов за шесть месяцев. Социал-демократы также потеряли 1 п.п. и заручились поддержкой лишь 14% избирателей. Таким образом, коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набрала только 38%, что является самым низким показателем с момента прихода к власти в мае.

"ХДС/ХСС и СДПГ набрали всего 38% и находятся на 6 п.п. дальше от парламентского большинства", - прокомментировал результаты руководитель INSA Херман Бинкерт. "По сравнению с результатами федеральных выборов, прошедших 23 февраля 2025 года, ХДС/ХСС и СДПГ вместе потеряли 7 п.п. - примерно каждого шестого избирателя", - пояснил он.

Возглавляет рейтинг популярности партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 26% голосов (без изменений). Левая партия улучшила свои показатели на 1 п.п. и набирает 12%, опережая "Зеленых" с 11% (минус 1 п.п.). Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг. Это означает, что парламентское большинство достигается при 44% и более голосов. Опрос проводился с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие 1 186 человек.

6 мая парламент ФРГ избрал Фридриха Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре 2024 года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция "Светофор". Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.