Al Hadath: МВД не зафиксировало нарушений на выборах в парламент Сирии

Председатель Высшего комитета по выборам в Народный совет Мухаммед аль-Ахмед также подтвердил, что "избирательный процесс проходит гладко"

ТУНИС, 5 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел в переходном правительстве Сирии не зафиксировало нарушений в ходе голосования на выборах в Народный совет (однопалатный парламент), которое проходит в большинстве провинций арабской республики. Об этом сообщил телеканалу Al Hadath источник в ведомстве.

По его словам, "никаких нарушений в ходе голосования не наблюдалось". В официальном заявлении МВД подчеркивается, что его подразделения "выполнили утвержденный план по обеспечению безопасности избирательных участков, организации передвижения граждан и бесперебойного движения транспорта, что позволило избирателям легко и в безопасности добраться до урн для голосования".

В свою очередь председатель Высшего комитета по выборам в Народный совет Мухаммед аль-Ахмед подтвердил, что "избирательный процесс проходит гладко".

В воскресенье в 09:00 по местному времени в 11 из 14 сирийских провинций для членов коллегий открылись избирательные участки. В нескольких из них процесс голосования завершился и начался подсчет, работа некоторых, в том числе в Национальной библиотеке в Дамаске, продлена.

За места в парламенте ведут борьбу 1 578 кандидатов, среди них 14% - женщины. В общей сложности свои голоса должны отдать около 6 тыс. членов коллегий выборщиков. Им предстоит отобрать 140 из 210 депутатов высшего законодательного органа, а остальные 70 будут назначены временным президентом Ахмедом аш-Шараа. Как ожидается, окончательные результаты объявят на пресс-конференции в начале следующей недели.