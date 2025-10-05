На Украине решили использовать реестр избирателей в целях мобилизации

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил нехватку личного состава в рядах украинской армии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Реестр избирателей на Украине решили использовать для поиска граждан, которых можно мобилизовать. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того, чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас наиболее точный и полный - реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум - до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", - сказал он агентству ТСН, комментируя автоматическую постановку мужчин на воинский учет. Тимочко также отметил нехватку личного состава в рядах ВСУ.

25 сентября кабмин Украины по инициативе Минобороны принял решение об автоматической постановке на учет всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Теперь они вносятся в реестр военнообязанных автоматически на основе данных из других государственных систем.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.