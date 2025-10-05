Рубио: план для Газы включает создание палестинского правительства технократов

Госсекретарь США назвал создание такой структуры "даже более сложной" частью плана, чем достижение прекращения огня

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Долгосрочный план урегулирования в секторе Газа предусматривает создание "палестинского технократического руководства", которое не будет состоять из террористов. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC News госсекретарь США Марко Рубио.

Он назвал создание такой структуры "даже более сложной" частью плана, чем достижение прекращения огня.

"Как создать это палестинское технократическое руководство, которое не состоит в [рядах радикального палестинского движения] ХАМАС, не является террористами, и как с помощью международного сообщества разоружить любые террористические группы?" - сказал Рубио, отметив, что без этого не будет прочного мира.

Одновременно он подчеркнул, что приоритетом номер один, которого можно достичь "очень быстро", является другая часть сделки. По словам Рубио, речь идет об "освобождении всех заложников в обмен на отход Израиля к "желтой линии" - позиции, которую израильские силы занимали в середине августа.