ЦИК Молдавии распределил партии Санду 55 мандатов в 101-местном парламенте

Решение должен потвердеть Конституционный суд

Здание Парламента Молдовы © IMAGO/ Rainer Unkel via Reuters Connect

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) получает 55 мандатов в 101-местном парламенте. Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и должно быть подтверждено Конституционным судом (КС), передает корреспондент ТАСС.

Согласно постановлению, сформированный вокруг Соцпартии Патриотический блок получает 26 мандатов, блок проевропейских партий "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть. Ранее Центральная избирательная комиссия рекомендовала не признавать мандаты депутатов партии "Демократия дома", которую обвинили в незаконном финансировании и манипуляциях общественным мнением.