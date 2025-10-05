ЦИК Молдавии: партия Санду получила на парламентских выборах 50,20%

За нее отдали голос 792 557 человек

Президент Молдавии Майя Санду

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) получает 55 мандатов в 101-местном парламенте - на восемь меньше, чем по итогам выборов 2021 года. Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и должно быть подтверждено Конституционным судом (КС), передает корреспондент ТАСС.

Согласно постановлению, сформированный вокруг Соцпартии Патриотический блок получает 26 мандатов, блок проевропейских партий "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть. Центральная избирательная комиссия рекомендовала не признавать мандаты депутатов партии "Демократия дома", которую обвинили в незаконном финансировании и манипуляциях общественным мнением. После подведения итогов в течение 24 часов они должны быть направлены на утверждение в Конституционный суд, у которого есть на это 10 дней.

Ранее представители Патриотического блока заявили, что не признают выборы в связи с многочисленными нарушениями, и оспорили результаты в суде. Там обратили внимание на такие нарушения, как блокирование доступа к участкам, угрозы и давление в адрес оппозиции со стороны правоохранительных органов, а также запугивание электората со стороны президента.

К этим выборам власти Молдавии увеличили число избирательных участков за рубежом с 234 до 301, в основном в западных странах. На них была отправлена почти четверть избирательных бюллетеней - 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их было около 2,7 млн. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в прошлом году на президентских выборах, работали лишь два участка - в помещениях консульства и посольства Молдавии в Москве. На них проголосовали 4 109 человек.

Также втрое было сокращено количество избирательных участков для русскоязычных молдаван, проживающих в Приднестровье. В течение дня доступ к участкам блокировался полицией сначала для проверок документов на дорогах, а затем из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличении в других местах.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.