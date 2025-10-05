МИД Венесуэлы: РФ поддержала республику в сохранении мира в Латинской Америке

Глава дипведомства Иван Хиль Пинто сообщил, что проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации в Карибском бассейне

КАРАКАС, 5 октября. /ТАСС/. Россия, председательствующая в Совете Безопасности ООН, полностью поддержала усилия Венесуэлы по сохранению зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне. Об этом по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым сообщил в Telegram-канале глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"Венесуэла получила полную поддержку со стороны российского правительства в сохранении зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне", - указал министр. Он сообщил, что проинформировал Лаврова о ситуации в Карибском бассейне "в связи с неоднократными угрозами со стороны политических кругов США, которые стремятся оправдать военное присутствие в латиноамериканском регионе и ставят под угрозу стабильность на континенте".

Хиль отметил, что Венесуэла и Россия подтвердили важное значение "совместных действий в рамках Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности и Группы друзей в защиту Устава ООН для обеспечения международного права и суверенитета народов".