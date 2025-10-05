Мерц сообщил Трампу об инициативе по использованию активов РФ для поддержки ВСУ

Стороны договорились продолжать совместную работу для скорейшего прекращения конфликта на Украине

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого проинформировал его об инициативе по использованию замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Они обсудили ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооруженных сил", - отметил Корнелиус. При этом он добавил, что Трамп и Мерц договорились продолжать совместную работу для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Европейский союз обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Киева, лидеры стран уже поручили детально изучить риски такого шага Еврокомиссии. Мерц ранее заявлял, что Берлин поддерживает выдачу Украине кредита за счет активов РФ. Против этого резко выступает Бельгия, в которой находится площадка Euroclear, где депонированы до 95% активов. Брюссель опасается финансовых рисков, связанных не только с падением доверия к европейской валюте, но и с возможным изъятием бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией исков о компенсации незаконно изъятых средств.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.