Курды считают проведение парламентских выборов в Сирии преждевременным шагом

Администрация отметила, что еще не достигнуто национальное согласие

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 5 октября. /ТАСС/. Проведение выборов в Народный совет (однопалатный парламент) Сирии в условиях, когда не достигнуто национальное согласие, представляет собой несвоевременный односторонний шаг. С таким заявлением выступила самопровозглашенная курдская автономная администрация на северо-востоке страны.

"Отсутствие национального консенсуса относительно будущего Сирии превращает эти выборы в процедуру, лишенную какого-либо демократического содержания", - говорится в тексте, распространенном курдским агентством Firat. В нем указывается, что избирательный процесс, организованный переходным правительством в Дамаске, "не учитывает этнокультурного разнообразия Сирии и не может считаться репрезентативным в условиях, когда половину населения составляют перемещенные лица".

"Маловероятно, что эти выборы получат серьезное признание со стороны Европейского союза или Организации Объединенных Наций, что ослабит международные позиции правительства в Дамаске", - подчеркивается в заявлении.

Ранее представитель Высшего комитета по выборам в Народный совет Нувар Наджма сообщил о завершении голосования на всех избирательных участках и начале процедуры подсчета голосов. Выборы проводились в 11 из 14 сирийских провинций. В Эс-Сувейде на юге страны, где произошел конфликт между друзами и бедуинами из арабских племен, и в подконтрольных курдской коалиции "Силы демократической Сирии" северо-восточных регионах Ракка и Хасеке волеизъявление было отложено на неопределенный срок.

В общей сложности свои голоса должны были отдать около 6 тыс. членов коллегий выборщиков, которые в соответствии с временной избирательной системой отбирают 140 из 210 депутатов высшего законодательного органа, а остальные 70 будут назначены президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа.