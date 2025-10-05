Президент Чехии счел преждевременным поручать кому-либо формировать кабмин

Это будет иметь смысл, когда станет понятен план состава правительства, которое могло бы получить поддержку Палаты депутатов, объяснил Петр Павел

ПРАГА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел считает преждевременным поручать кому-либо формировать правительство по итогам завершившихся 4 октября выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики. Его слова приводит новостной портал Irozhlas.

"В настоящее время еще преждевременно кому-либо поручать формирование нового правительства", - сказал президент, комментируя ход консультаций о создании кабмина с лидерами политических сил, прошедших в парламент.

По его словам, отдавать распоряжение о формировании кабмина имеет смысл только тогда, когда станет понятен план состава правительства, которое могло бы получить поддержку Палаты депутатов.

"До этого еще далеко", - сказал Павел.

Ранее чешские СМИ сообщали, что учредительное заседание нового состава Палаты депутатов запланировано на начало ноября.

"Это [оставшееся до данного заседания время] даст политическим партиям достаточно пространства для переговоров", - отметил чешский лидер. Парламентские партии должны определиться, кроме прочего, кто из их представителей займет посты в правительстве и в руководстве Палаты депутатов.

Между тем чешские СМИ прогнозируют, что поручение сформировать кабмин получит председатель добившегося наибольшего успеха на выборах политического движения АNО (Акция недовольных граждан), экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. Он уже начал переговоры о будущем правительстве с политическими движениями SPD (Свобода и прямая демократия) и Motorist (Автомобилисты). Эти политические силы располагают совместно в нижней палате 108 из 200 депутатских кресел.

Бабиш, комментируя новостному порталу Idnes ход переговоров с потенциальными партнерами, выразил мнение, что в случае их успешно завершения, пост спикера Палаты депутатов сможет занять представитель SPD.