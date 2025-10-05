Реклама на ТАСС
Глава МИД Израиля заявил, что если ХАМАС ослабнет, Берлин станет безопаснее

Глава ведомства Гидеон Саар заявил, что террористы хотят превратить Европу в место, где они используют радикальные исламистские ячейки для нападения на израильтян и евреев
19:56

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что если палестинское движение ХАМАС ослабнет, Берлин будет в большей безопасности. Таким образом он прокомментировал задержание в столице ФРГ трех предполагаемых участников ХАМАС, добывавших оружие для терактов.

1 октября Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Берлине трех предполагаемых участников движения ХАМАС, которые добывали оружие для совершения терактов против израильских учреждений в ФРГ. Речь шла о двух гражданах Германии и уроженце Ливана. Во время обысков у подозреваемых были обнаружены среди прочего автомат Калашникова, несколько пистолетов, боеприпасы. 2 октября следственный судья Верховного суда ФРГ распорядился арестовать трех указанных выше лиц.

Саар в интервью газете Bild выступил с резким предостережением, связанным с действиями ХАМАС в Европе. Комментируя арест трех предполагаемых участников ХАМАС в Берлине, он заявил, что террористы хотят "превратить Европу в место, где они используют радикальные исламистские ячейки для нападения на израильтян и евреев". "Если ХАМАС ослабнет, Берлин станет безопаснее", - заявил глава МИД Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. 

