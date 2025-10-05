Sham TV: в Алеппо произошли столкновения между курдами и сирийской армией

Стороны обмениваются артиллерийскими и ракетными ударами, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 5 октября. /ТАСС/. Столкновения между бойцами курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) и сирийской армией происходят на востоке провинции Алеппо. Об этом передает телеканал Sham TV.

По его информации, стороны обмениваются артиллерийскими и ракетными ударами. Правительственные войска перекрывают все сухопутные пути, соединяющие их с территориями, которые находятся под контролем СДС в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Алеппо. Со своей стороны, телеканал "Аль-Ихбария" передает, что СДС закрывает переходы, которые связывают восточный и западный берега реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.

Минобороны в переходном правительстве Сирии неоднократно призывало курдов выполнить достигнутые договоренности и прекратить обстрелы Алеппо и его окрестностей. Командование СДС в свою очередь обвиняло "недисциплинированные группировки", действующие в рядах проправительственных сил, в провокациях.

В марте президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться до конца года в состав регулярной сирийской армии. Стороны договорились, что все подконтрольные курдам гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке республики, перейдут под власть новой администрации в Дамаске. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды, в частности, настаивают на создании децентрализованной системы управления, которая предоставит им широкие административные полномочия на северо-востоке Сирии.